Yunan gol kralı Georgios Giakoumakis için Trabzonspor iddiası

Küme düşen Venlo'nun gol kralı Yunan futbolcusu Georgios Giakoumakis'in Trabzonspor'un radarında olduğu öne sürüldü.

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Yeni sezon için kadro planlarını sürdüren Trabzonspor transfere yöneldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu kısa süre önce taraftarlara transfer müjdesi vermiş ve Gervinho ile Bruno Peres'in imzaya geleceğini ifade etmişti.

Golcü arayışlarını da sürdüren Trabzonspor için Yunanistan'dan transfer iddiası geldi.

Sportime'ın haberine göre Trabzonspor, Eredivise ekiplerinden Venlo'da forma giyen Georgios Giakoumakis'i kadrosuna katmak istiyor. İddiaya göre Venlo oyuncu için 5 milyon euro bonservis istiyor.

Eredivisie'nin gol kralı

Venlo'daki ilk sezonunu geçiren 26 yaşındaki Georgios Giakoumakis bu sezon ligde attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Eredivisie'de bu sezon 30 maçta 26 gol kaydeden Georgios Giakoumakis ligin gol kralı oldu. Gol krallığı yarışında Yunan futbolcuya en yakın isim 19 gollü Steven Berghuis oldu.

Ligde küme düşen Venlo bu sezon toplam 43 gol kaydederken bu gollerin yüzde 50'sinden fazlasında Georgios Giakoumakis'in imzası var.

Bugüne kadar Yunanistan Milli Takımı formasını 6 kez giyen Giakoumakis ülkesi adına 1 gol kaydetti.