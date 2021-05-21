ÖSYM duyurdu! Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) 11 Temmuz 2021 günü yapılacak

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunları için Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) 11 Temmuz’da uygulanacağını duyurdu.

11 Temmuz’da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuruları 21-31 Mayıs’ta yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.15'ten itibaren ÖSYM'nin “ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.