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İletişim Başkanı Altun: İsrail'in zulmün yıllar geçse dahi unutulmayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ecdadımızın hoşgörüsü ve adaleti nasıl bir asır sonra bile dün gibi akıllardaysa, İsrail’in zulmü de aynı şekilde yıllar geçse dahi unutulmayacak." ifadesini kullandı.

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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, Emon Askar adlı genç bir kızın şarkı sözleriyle dile getirdiği "Filistin'in hikayesi" video klibini paylaştı.

Hakikatin değişmez oluğunu, dile gelişinin değiştiğini aktaran İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Ruhu olan hakikatse en güçlü sesleniştir. Ecdadımızın hoşgörüsü ve adaleti nasıl bir asır sonra bile dün gibi akıllardaysa, İsrail’in zulmü de aynı şekilde yıllar geçse dahi unutulmayacak." ifadelerine yer verdi.

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