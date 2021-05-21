İstanbul'da tıp dünyasının acı günü! Gözyaşları sel oldu: 10 günüm kalmıştı

İSTANBUL'd bulunan özel bir hastanenin ortaklarından olan İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Osman Arıkan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arıkan, Küçükbakkalköy Mezarlığı'na defnedildi.

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Ataşehir'de bulunan özel bir hastanenin ortaklarından olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Arıkan (50), 28 Mart'ta koronavirüse yakalandı. Arıkan, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine 54 gün yoğun bakımda tedavi gören Arıkan, dün hayatını kaybetti. Arıkan için çalışma arkadaşları, hastaları ve yakınları saatler öncesinden hastane bahçesinde toplandı.



Arıkan'ın cenazesi Türk Bayrağına sarılmış halde helallik alınmak üzere çalıştığı hastanenin bahçesine getirildi. Osman Arıkan'ın sevenleri gözyaşları içinde dualara eşlik etti. Ardından Arıkan'ın cenazesi alkışlar eşliğinde hastaneden ayrıldı. Cenazesi Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ataşehir Küçükbakkalköy Mezarlığı'na defnedildi.







"İki aya yakın yoğun bakım tedavisinden sonra kaybettik"

Hastane başhekimi, Uzman Dr. Nazmi Demirtaş, "Sevgili arkadaşımız, dostumuz, ortağımız, meslektaşımız, hemşerimiz birçok şeyi paylaştığımız bir insan. Bu salgın hastalık nedeniyle maalesef iki aya yakın yoğun bakım tedavisinden sonra kaybettik. Çok üzgünüz kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yerini dolduramayacağız. Allah rahmet eylesin." dedi.







"Çok çalışkandı"

Arıkan'ın çalışma arkadaşı Prof. Dr. Halil İbrahim Bekler, "Çok acı ve beklenmedik bir kayıp. Osman hocam herkesin çok sevdiği bir hekimdi. Hem hastaları tarafından hem hekim arkadaşları tarafından. Çok çalışkandı. Belki de bunun nedeni kendisini hastaları için aşırı yormasından kaynaklanıyor, ben öyle düşünüyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.







"Bugün ben ayaktayım, kendisini kaybettik"

Cenaze törenine gelen Arıkan'ın hastası Gülsüm Paşasoy ise "Türkiye'nin başı sağ olsun. Kendisi çok ender insanlardan biri. Geçen sene kendisi bana tümör teşhisi koydu. Belki o bu teşhisi koymuş olmasaydı bir hafta on günüm kalmıştı. Bugün ben ayaktayım, kendisini kaybettik. Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyorum." diye konuştu.