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'Yapamazsın' dediler 1,5 yılda yaptı! Sivas'ta gören inanamadı

İhlas Haber Ajansı
'Yapamazsın' dediler 1,5 yılda yaptı! Sivas'ta gören inanamadı

SİVAS'ta hayalindeki aracı kendi imkanları ile atık malzeme kullanarak yapan Mustafa Adıgüzel görenleri şaşırttı.

'Yapamazsın' dediler 1,5 yılda yaptı! Sivas'ta gören inanamadı

Sivas’ın Ulaş İlçesi Hacımirza köyünde yaşayan Mustafa Adıgüzel hayali olan arabayı yapmayı başardı. Adıgüzel, benzinle çalışan aracı atık malzemelerden yaptı. 

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'Yapamazsın' dediler 1,5 yılda yaptı! Sivas'ta gören inanamadı

Tüplü TV’nin arka kapağından aracın ön tamponunu, tiner kutusundan benzin deposu, elektrik düğmesinden ise aracın yaptı. Aracın yapımında diğer köy sakinlerinden de destek alan Adıgüzel, aracının adını da ‘Göktürk’ koydu.

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'Yapamazsın' dediler 1,5 yılda yaptı! Sivas'ta gören inanamadı

Mustafa Adıgüzel, çeşitli malzemeler kullanarak aracı oluşturduğunu belirtip, “Bu beni hayalimdi küçüklükten beridir bunu yapmak kafamda vardı. Bir arabanın direksiyon kutusu, amortisörler bir motosiklet amortisörleri, bir motosikletin motorunu kullandım." ifadelerini kullandı.

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'Yapamazsın' dediler 1,5 yılda yaptı! Sivas'ta gören inanamadı

El yapımı malzemelerden yaptığını belirten Adıgüzel "Şanzıman aktarmaları komple hepsi el yapımı atıl malzemelerden yaptık profillerini çok düşük bir maliyete hallettik bu işi. Önü mesela bir televizyonun arka kapağıdır." diye konuştu. 

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