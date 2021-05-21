Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 4 aday

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe yeni sezona odaklandı. Sarı-lacivertli kulüp teknik direktör konusunda henüz karar vermiş değilken 4 isim ön plana çıkıyor.

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Başkan Ali Koç yeniden adaylığını açıkladığı basın toplantısında teknik direktör konusuyla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlamadı. Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik direktörlüğü için Emre Belözoğlu dışında 3 aday daha gündemde.

Erol Bulut ayrıldıktan sonra sportif direktörlükten teknik direktörlüğe geçiş yapan Emre Belözoğlu son haftalarda alınan galibiyetlerle dikkat çekti. Yönetim Emre Belözoğlu konusunda henüz karar vermiş değil. İddiaya göre Fenerbahçe, Belözoğlu ile yola devam etme ihtimalini düşünürken 3 aday daha ön plana çıkıyor.

Löw'den gelecek yanıta göre hareket edilecek

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Joachim Löw ilk sırada yer alıyor. EURO 2020'nin ardından 15 yıllık Almanya Milli Takımı görevini bırakacak olan deneyimli çalıştırıcıdan gelecek yanıta göre Fenerbahçe diğer adayları da değerlendirecek.

Dalic

Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic de Fenerbahçe'nin gündeminde. 54 yaşındaki teknik adamın adı geçmişte de sarı-lacivertli kulüple anılmıştı. 2017'den bu yana Hırvatistan'ı çalıştıran Dalic, 2018 Dünya Kupası'nda ülkesiyle final başarısı göstermiş ve dünya ikinciliği yaşamıştı.

Lucien Favre: Fenerbahçe'nin gündemindeki üçüncü aday ise Lucien Favre. Son olarak Dortmund'u çalıştıran İsviçreli teknik adam Aralık 2020'den bu yana boşta. 63 yaşındaki Favre'nin Fenerbahçe'den gelecek teklifi kabul etme ihtimali diğer adaylardan daha yüksek görünüyor.

Fenerbahçe 2019-20 sezonuna Erol Bulut yönetiminde başladı. Fenerbahçe'nin başında 30 lig maçına çıkan Erol Bulut bu maçlarda 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi alırken takım 59 puan topladı.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ise 10 lig maçına çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken tek mağlubiyet Sivasspor maçında yaşandı. Sezonu 82 puanla tamamlayan Fenerbahçe ligi üçüncü sırada bitirdi.