Abdurrahman Dilipak'tan Savcı Akbulut tepkisi! Bir tripod, bir kamera satışı patlamadan...

Abdurrahman Dilipak, koronavirüs salgını hakkında çıkartılan genelgelerin hukuka uygun olmadığını ve aşılara inanmadığını belirten Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'un görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

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Bir süredir Kovid-19 yasaklarıyla ilgili eleştirilerini gündeme getiren Akit yazarı Abdurrahman Dilipak Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) tarafından görevinden uzaklaştırılan Savcı Akbulut için “Bir yiğit adam çıktı, cesaret gösterdi, milletin sesine kulak verdi, COVID fitnesinin arkasındaki derin gerçeği ortaya çıkartacak bir adım attı. Bir soruşturma başlattı” ifadelerini kullandı.

Dilipak, yazısının devamında şunları söyledi:

Bakın adalet böyle zedelenmeye devam ederse, halk yargıdan umudunu keserse iş “ihkakı hak” noktasına gelebilir. Artık bir örnek de var, bir tripod, bir kamera, konvansiyonel medyanın tamamından daha etkili olabiliyor. Bakın “tuz kokarsa” yapacak bir şey kalmaz. Madem toplumun nabzını tutamıyorsunuz, “Tripot ve 4K kamera satışları”nı kontrol edin.

'Viranşehir savcısı Allah’a emanet. Allah onu korusun'

HSK’nın kararı, “kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle” kabilinden bir karar gibi geldi bana. Hukuki olmaktan çok siyasi gibi. Burada asıl hedef, Viranşehir savcısının şahsında bütün savcılardır. Şimdi o savcılar düşünsünler. Haksızlıklar karşısında susanlardan olmayalım. Viranşehir savcısı Allah’a emanet. Allah onu korusun.