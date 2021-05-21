Tokat'ta seyir halindeyken hayatının şokunu yaşadı! Ölümden döndü

TOKAT'ta otomobilin tavanını delen yorgun mermiden kıl payı kurtuldu, araç sürücüsü ölümden döndü.

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Behzat Bulvarı'nda seyir halindeki olan Ferhat Akgünler (41) idaresindeki otomobile nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir yorgun mermi isabet etti. Otomobilin tavanını delerek içeri giren mermi çekirdeğinden Akgünler ile birlikte araçta bulunan eşi ve çocuğu yara almadan kurtuldu.



Ölümden dönen sürücü otomobilini Çay Mahallesi'nde durdurarak polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir süre yorgun mermiyi aradı. Çok geçmeden mermi çekirdeği arka koltuğun yan tarafında bulundu. Polis ekipleri tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlattı.







"Hayatımıza mal olacaktı"

Marketten alışveriş yaparak eve döndükleri sırada bir ses duyduğunu belirten Akgünler, “Seyir halindeyken bir patlama sesi duydum. Aracıma yorgun mermi geldiğini fark ettim. Polisi aradım. Birkaç santim daha yakınıma düşeydi mermi hayatımıza mal olacaktı. Küçük bir sıyrıkla kurtardık. Havaya silah atılmaması, her önüne gelene silah verilmemesini istiyorum” dedi.