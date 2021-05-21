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8 ilde 171 mafya üyesine 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı...

Emniyet Genel Müdürlüğü organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlattı

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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgarı Operasyonu başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçlarının haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu hatırlatıldı.

Bu doğrultuda hareket eden suç örgütlerinin sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve
KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridindeki illerde ve turistik diğer büyükşehirleri de kapsayacak şekilde Sahil Rüzgarı Operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucu yapılan tespitler doğrultusunda Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da 19, İstanbul'da 13 ve Adana'da 18 olmak üzere 171 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu şüphelilerin "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulundukları vurgulandı.

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