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9 üniversiteye yeni fakülte ve enstitü kuruldu! Karar Resim Gazete'de yayınlandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 9 üniversiteye yeni fakülte ve enstitü kuruldu. 4 üniversiteye bağlı bazı yüksekokul ve enstitüler de kapatılırken, 3 üniversitedeki bazı fakültelerin ise isimleri değişti.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Nişantaşı Üniversitesi'ne Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi kuruldu. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi, Ege Üniversitesi'ne Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon Üniversitesi'ne Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi'ne Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Avrasya Üniversitesi'ne İletişim Fakültesi, Dicle Üniversitesi'ne Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Amasya Üniversitesi'ne Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi kuruldu.

Ege Üniversitesi İzmir Ödemiş Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kapatıldı.

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ismi ise İslami İlimler Fakültesi, İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin ismi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin ismi ise İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değişti. 

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