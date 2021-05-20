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Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti

BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Filistin'in BM'deki büyükelçisinin açıklamaları, İsrail’in BM’deki Büyükelçisi Gilad Ardan'ı salonu terk etmek zorunda bıraktı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) Filistin gündemiyle toplandı.

İsrail’in Gazze'ye saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaları görüşüldüğü toplantıda, Filistin'in BM'deki Büyükelçisi, kürsüde İsrail'i çocukları katletmek ve savaş suçlarıyla suçladı.

"Artık ses çıkarma zamanı"
Filistin'in BM'deki Büyükelçisi, "Tüm dünyanın gözü önünde İsrail, masum sivilleri katlediyor. Buna dur zamanı gelmiştir. Artık ses çıkarma zamanı" diye konuştu.

İsrailli büyükelçi salonu terk etti
Filistin'in BM'deki Büyükelçisinin sözleri üzerine İsrail’in BM’deki Büyükelçisi Gilad Ardan salonu terk etti.

4’üncü toplantı
Şimdiye kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1'i açık, 3'ü kapalı 4 toplantı yapıldı. Ancak toplantıdan hiçbir sonuç çıkmadı.

ABD, Yahudi yerleşimlerinin durdurulması ve İsrail’in saldırılarından endişe duyulduğunu belirten metinleri engelledi.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

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