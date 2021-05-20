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Ordu'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu

Demirören Haber Ajansı

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde sulama göletine giren 15 yaşlarındaki 2 çocuk kayboldu. Ekiplerin yaptığı aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

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ORDU'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda bulunan Kabalak göletinde meydana gelen olayda; Berat Genç ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, sıcaktan bunalınca gölete girmeye karar verdi. Gölette çırpınmaya başlayan çocukları gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, gözden kaybolan çocuklar için arama çalışması başlattı.

Bölgeye sevk edilen sualtı arama kurtarma ekipleri, kaybolan çocuklar için gölete girdi. Su altına dalan ekipler, 2 çocuğun da cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından göletten çıkarttı. Çocukların cansız bedenleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderilirken; jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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