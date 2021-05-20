DSÖ'den koronavirüs aşılarıyla ilgili kritik açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, onaylanan tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının bilinen tüm mutasyonlara karşı etkili olduğunu açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, onaylanan tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Hindistan mutasyonu dahil olmak üzere bilinen tüm mutasyonlara karşı etkili olduğunu söyleyerek, "Mevcut ve onaylanmış aşılar şimdiye kadar ortaya çıkan tüm Kovid-19 mutasyonlarına yanıt verdiğini vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası seyahatin yeniden başlatmasının henüz güvenli olmadığını kaydeden Kluge, "Şu anda devam eden bir tehdit ve yeni bir belirsizlik karşısında uluslararası seyahatler konusunda dikkatli olmaya devam etmemiz veya bunlardan kaçınmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Vakalar yüzde 60 azaldı" Avrupa'daki Kovid-19 vakaları ve ölümlerin azaldığını kaydeden Kluge, "Avrupa'da haftalık vakalar, nisan ortasında 1.7 milyonluk bir platodan geçen hafta 685 bin yeni vakaya düştü. Bu, bir ayda yüzde 60'lık bir azalmadır" şeklinde konuştu.

Avrupa halkının yüzde 23'ünün tek doz aşı yaptırırken yüzde 11'inin tam aşılandığını belirten Kluge, "Bölgede uygun olanların aşı dozlarını almadan önce hala kat etmemiz gereken biraz mesafe var" dedi.

Avrupa'da 80 yaşından büyükler arasında aşı alımının yüzde 75 olduğunu bildiren Kluge, "Uzun süreli bakım merkezlerindekiler de dahil olmak üzere yaşlı yetişkinleri aşılama için önceliklendirmek meyve veriyor. Bölgede 80 yaşın üzerindekiler arasında haftalık oran, Aralık 2020'nin ortalarında 10 binde 27.4 iken Mayıs 2021'in ilk haftasında 6.2'ye düştü" ifadelerini kullandı.