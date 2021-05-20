BIST 1.450
DOLAR 8,37
EURO 10,23
ALTIN 505,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de halk tepki gösterdi! İsyan ettiren görüntüye 470 bin TL ceza kesildi

İZMİR'de kırsal alanda doğaya bırakılan moloz ve çeşitli atıklar, bölgeyi çöplüğe çevirdi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce rastgele dökülen moloz ve hafriyatlara halk tepki gösterdi.

Abone ol

Bornova'nın Laka ve Osmangazi mahalleleri arasında kalan kırsal alana bırakılan moloz ve hafriyat atıkları çevre kirliliğine neden oluyor. Eskiden piknik yapılan bölgede plastik atıklardan klozete, cam parçalarından kiremitlere kadar varan çöpler tepki topluyor. Yağmurlu zamanlarda dağdan inen suların önüne kattığı bu atıkların, bölgeye yakın bir dereye katılarak denize kadar ulaştığını söyleyen vatandaşlar, alanın temizlenerek korunmasını, çözüm bulunmasını istedi.

Bölge halkından Mazlum Kurban (56), "Buradaki olayı anlatmaya gerek yok, her şey görülüyor. Doğa kirletilmiş. Buranın temizlenmesi gerekir. Çevre düzenlemesi, yaşam alanları oluşturulması gerekir. Yerel yönetimler sahip çıkarsa, bu durum düzeltilebilir. Eskiden buralar çok güzeldi. Piknik yapardık, yemeğimizi yer, çayımızı içerdik" dedi.


"Gece buraya zabıta dikemezsin"
Bir diğer çevre sakini işçi emeklisi Mehmet Calban (62), "Yıllardan beri burada yaşıyorum. Buranın çözümü, bölgede yaşam alanı oluşturulması. Yoksa kepçe gelecek burayı temizleyecek. 3 gün sonra burası yine aynı olacak. Çünkü gece buraya zabıta dikemezsin. Her sokağın başında bir jandarma, bir zabıta bulunduramazsın. Tek çözüm var. Burada yaşam alanı oluşturulması. Aynı Buca'daki Yedigöller gibi " diye konuştu.


"Kimyasal bir sürü malzeme var"
İşçi emeklisi Ümit Davulcuoğlu (62) da , "Eskiden buralar çok güzeldi. Yeşillikti. Hatta hayvanlarımızı buraya getiriyorduk. Artık hayvanlarımızı bile getiremiyoruz. Çünkü kimyasal bir sürü malzeme var. Şiddetli yağışlarda sel gelince buradaki atıkları sürükleyip dereye oradan da denize götürüyor. Bu deniz kirliliği nasıl oluyor, bu tür durumlarda oluşuyor" dedi.


470 bin TL ceza kesildi
Belediye yetkilileri ise ekiplerin moloz dökümüne karşı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yapılan kontrollerde yakalananlara ceza uyguladıklarını kaydetti. Ancak cezalara rağmen bir moloz dökümlerinin devam ettiği de ifade edildi. Bu yılın ilk 4 ayında moloz dökümü yaparken yakalananlara 470 bin TL ceza uygulandığı belirtildi.


Fotoğraf ve video delil sayılıyor
Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada ise "Kırsal alanı bulunan pek çok metropol belediyemiz benzer sorunları yaşıyor. Kaçak moloz dökenler özellikle bu ıssız alanları tercih ediyor. Bornova'da kaçak moloz dökümünün önüne geçmek için ciddi tedbirler alındı. Sivil moloz ekipleri oluşturularak bu alanlar çevresinde mesai saatleri dışında da düzenli devriye çalışmaları yapıyor. Caydırıcılığı sağlamak için kanunun öngördüğü en yüksek ceza olan 23 bin liraya kadar ceza uygulanıyor. Sivil ekiplerin çalışmaya bu yılın ilk 4 ayında 470 bin lira ceza uygulandı. Kötü niyetli kişilerle elbirliğiyle mücadele edebilmek için vatandaşa yönelik ihbar hattı bulunuyor. Şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşımız bizleri arayabilir ya da özellikle aracın plakası görünecek biçimde video ya da fotoğraf çekebilirse bu görüntüler delil kabul edilerek cezai işlem uygulanıyor." bilgilerine verdi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yemek yapan annesine yardım etmek isteyen kız çocuğu İsrail saldırısında öldü
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ana halat kablo montajı tamamlandı
Almanya Başbakanı Angela Merkel'den İsrail'a tam destek! Meşru müdafaa hakkıymış
Antalya'da yalnız yaşıyordu! Eve giren ekipler şok oldu: Kanlar içinde bulundu
İBB'den tartışma yaratacak yeni araçlar kiralama kararı
Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e destek: Seçimden korkma Erdoğan
Tunceli'de ortaya çıktı görünce şaştı kaldı: Yarıklara saklanmaya çalıştılar
Uzman isim İslam Memiş haziran ayına dikkat çekti gram altın için bomba tahmin
Van'da acılı annenin isyanı PKK kızını kaçırdı 3 yıl önce de eşini öldürdü
Adıyaman'da vakalar artıyor! 10 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Yorumlar