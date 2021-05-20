Van'da acılı annenin isyanı PKK kızını kaçırdı 3 yıl önce de eşini öldürdü

VAN'da, PKK’lı teröristler tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 11'inci haftada 32 ailenin katılımıyla devam etti. Kızı 6 yıl önce dağa kaçırılan, eşi ise 3 yıl önce teröristlerce öldürülen Nazime Arslan,"PKK hem kızımı kaçırdı, 3 yıl önce de suçsuz yere eşimi de öldürdüler. Kızımı istiyorum. Onlar benim düşmanım"dedi.

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Van'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 17 günlük tam kapanmanın ardından başlatılan kademeli normalleşme ile birlikte 11'inci hafta 32 aile ile devam etti.

Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP İl binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, ‘Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’ sloganı attı.

HDP'liler ise kadınların yaptığı eylemi, yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı. Polis ekipleri, HDP il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, HDP il binasına girmek istedi, polis izin vermedi. Kısa süreli gerginlik yaşandı.

"Kızım lisede okurken 15 yaşındayken kaçırdılar"

Eyleme Hakkari'den katılan Nazime Aslan, kızı lisede okurken 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken PKK'lılar tarafından dağa kaçırıldığını anlattı. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Arslan" PKK kızımı kaçırdı, 3 yıl önce de suçsuz yere eşimi de öldürdüler. Kızımı istiyorum. Onlar benim düşmanım. Kızım lisede okurken 15 yaşındayken kaçırdılar. Eşimi de PKK öldürdü. Kocam Adil Arslan'ın hiçbir suçu yoktu. Oğul köyünde öldürdüler. Kocam hayvancılık yapıyordu. Suçsuz yere öldürdüler. 6 yıl önce de kızımı kaçırdılar "dedi.

"Benim oğlum Kuran kursunda hafızlık okuyordu. Çıkışta kaçırdılar"

6 yıl önce oğlu Hamza'nın hafızlık okurken PKK'lı teröristler tarafından kaçırdığını söyleyen Zümrüt Salim ise dağda olan oğluna 'teslim ol' çağrısı yaparken gözyaşlarına hakim olamadı. Salim,"Ben Hakkari'den gelmişim. Hamza'nın annesiyim. Benim oğlum Kuran kursunda hafızlık okuyordu. Çıkışta kaçırdılar. HDP benim oğlumu kaçırıp PKK'ya teslim etti. 6 yıldır ben oğlumun hasretini çekiyorum. Ben HDP ve PKK'dan oğlumu istiyorum.O zalimler bizden ne istiyorlar, bu zulmü bize çektiriyorlar. 'Oğlum Hamza sen benim halimi görüyorsun. Allah razası için dön gel. Yüreğim yanıyor yavrum. sensiz yaşayamam oğlum" diye seslendi.

'DAĞDA OLAN EVLATLAR, TESLİM OLSUNLAR'

Kızı Şilan için eyleme katılan Atiye Dayan ise, kızı gibi zorla dağa kaçırılan çocuklara 'teslim ol' çağrısında bulundu. Dayan," 17 günlük tam kapanmadan sonra 11'inci haftada da bu eylemimizi sürdürüyoruz. Bu hafta 2 aile daha katılıp, aile sayısı 32'ye yükseldi. Biz hiçbir şekilde evlatlarımızı onlara bırakmıyoruz. Burada bütün evlatlara sesleniyorum. Gelin teslim olun. HDP benim kızımı kaçırıp PKK'ya teslim etti. Gelsinler vatanımıza, devletimize teslim olsunlar"diye konuştu.

Bir süre HDP il binası önünde eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.