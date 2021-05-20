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Kayseri'de çay içmeye gelip çocuğu istismar etti! Bakın ne ceza aldı

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ’de B.A. (18) isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan K.Ş. (50), 7,5 yıl hapse çarptırıldı.

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Olay, 2010-2011 yılları arasında Develi ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir lisenin rehberlik öğretmeni devamsızlık nedeniyle B.A. isimli erkek öğrencisiyle görüşme yaptı. B.A., öğretmenine 9-10 yıl önce babasının iş yerine çay içmeye gelen K.Ş., tarafından istismara uğradığını öne sürerek, ‘insan içine çıkamıyorum’ dedi. Rehberlik servisinde tutulan tutanak sonrası şüpheli K.Ş. hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından dava açıldı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık K.Ş., hazır bulundu. Son sözünde önceki ifadelerini tekrar eden K.Ş., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, K.Ş.’yi, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan 5 yıl, ‘basit cinsel istismar’ suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 7,5 yıl hapis cezasına çarptırarak, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

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