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HABER /  DÜNYA

Çıplak görüntülerle şantaj yapıldı! Şok eden gerçek ortaya çıktı

İlginç dolandırıcılık yöntemiyle para kazanma yoluna giden bir grup Çinli erkek, sahte göğüs kullanarak birçok erkeği dolandırdı.

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Çin'de oldukça yaygın olan dolandırıcılık yönteminde bir grup erkek, yüz maskesi ve sahte göğüs yöntemiyle birçok erkeğin çıplak görüntülerini çekerek şantaj yapma yoluna gitti. Bu şekilde dolandırılan erkeklerin çıplak görüntülerini sosyal medyaya yayacaklarını söyleyen dolandırıcılar, polisin takibi sonunda yakalandı. Polis merkezi bu durumun oldukça yaygın olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

Çıplak bir şekilde yapılan sohbet esnasında, sütyen ve iç çamaşırı giyen genç bir kadını gösteriliyor. Ancak bunun gerçek bir kadınla hiçbir ilgisi bulunmuyor. Dolandırıcılar görüntülerde silikondan yapılmış bir kadın maskesi ve göğüs kullanıyor. Yetkililer, 2020'nin ilk altı ayında, sözde “çıplak sohbetler” ile ilgili 9.000'den fazla şantajla ilgili şikayet aldıklarını bildirdi. 


Kılıktan kılığa giriyorlar
Bir polis raporu, pandemi döneminde en az 10 ayrı şantaj çetesinin tespit edildiğini ve 86 suçlunun tutuklandığını söyledi. Söz konusu sahtekarlık videosu Çin sosyal medya ağı Weibo'da paylaşıldı. Polis, dolandırıcıların, insanları kimlik hırsızlığı ve gaspta kullanılabilecek kişisel bilgileri ifşa etmeye ikna etmek için kılıktan kılığa girdikleri konusunda uyarıyor.

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