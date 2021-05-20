Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar: Kandil'in ışıkları söndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika Pençe - Yıldırım Şimşek operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Bakan Akar, “Kandil'in ışıkları söndü, kararıyor. Teröristler nerede ise orada olacağız. Pençe operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hedefimiz Kandil” açıklamasına değinerek önemli mesajlar verdi.

Son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceğini vurgulayan Akar, "40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmak için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz. Bunun bir an önce anlaşılmasını ve adalete teslim olmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Teröristler neredeyse biz oradayız''

Pençe operasyonlarına ilişkin de açıklama yapan Akar, "Teröristler nerede ise orada olacağız. Bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Pençe operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

Meral Akşener'e sert tepki

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı “Netanyahu” benzetmesini de değerlendiren Akar, “İsrail askerlerinin yaptığı gibi uluslararası hukuku hiçe sayarak bir şey yapmıyoruz. Bizim yaptığımız mücadele şeffaf ve açıktır.” sözleriyle tepkisini bir kez daha dile getirdi.

Yunanistan açıklaması: Provokasyon yapılıyor

Akar, Yunanistan’ın sözde Pontus açıklaması sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bu bir provokasyon iyi niyetli çalışmaları tahrip etmek için baltalama gayretinde bulunuyorlar. Önümüzdeki hafta güven artırıcı önlemler toplantısı kapsamında görüşmemiz var. 4'üncü toplantı için Ankara’ya bekliyoruz. Yunanistanlı bazı siyasetçilerin ve askerlerin, mesnetsiz, yakışıksız tarihi gerçeklerle örtüşmeyen ifadelerle ortaya çıkmış olmamaları provokatif değildir de nedir.

Bizim tarihimiz çok açık. Biz gerçekten insan haklarına saygılı davranmışlardır. Bunun yanı sıra 1919 – 1922 arasındaki Yunan mezaliminin ne olduğunu bütün dünya biliyor. Hal böyle iken kalkıp ta ülkemizi bu şekilde pervasız bir şekilde suçlamak görüşmelerden kaçmak demektir.”