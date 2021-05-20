Her şey bir siğille başladı! İstanbul'da özel bölgesinden ameliyat olan adamın feci sonu

ESENYURT'ta Vedat T., özel bölgesindeki siğiller nedeniyle cinsel organında 3 santim kısalma meydana geldiğini düşünerek bıçak altına yattı. Vedat T.'nin ameliyat sırasında hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul Esenyurt'ta özel bölgesindeki siğiller nedeniyle cinsel organında 3 santim kısalma meydana geldiğini düşünerek bıçak altına yatınca ölen 2 yıllık evli Vedat T.'yle (29) ilgili soruşturma sürüyor. Levent'teki özel bir hastanede gerçekleşen ameliyatın ardından uyandırılmaya çalışılan Vedat T.'nin kalbi durdu.

Kalp masajıyla hayata döndürülen Vedat T., aynı hastanenin Bakırköy şubesine sevk edildi ancak yeniden kalbi durdu. İkinci kez hayata döndürülen Vedat T. hastanede hayatını kaybetti. Ameliyata giren doktor T.T., "Anesteziden çıkamadı. Benim bir kusurum yok" sözleriyle kendini savundu.

Şubat ayında başladı

Ailenin şikayeti üzerine savcılık, doktor T.T., anestezi uzmanı ve hemşire hakkında soruşturma başlattı. Vedat T., geçen şubatta özel bölgesinde siğiller çıktığını fark etti. Siğillerin çoğalmasıyla cinsel organında küçülme olduğunu gördü.

Sabah'ın haberine göre, Vedat T., tedavi olmak için İstanbul Levent'teki özel bir hastaneye başvurdu. Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası adamın siğillerinin yok edilmesine ve göğüs bölgesinden alınan yağların cinsel organına aktarılmasına karar verildi.

29 Mart'ta ameliyata alınan Vedat T.'nin iddiaya göre; ameliyat sırasında kalbi durdu. Doktorlar tarafından yapılan müdahale sonrası kalbi tekrar çalıştırılan Vedat T., yoğun bakıma alınması için hastanenin Bakırköy şubesine gönderildi.

Nakil sırasında yeniden kalbi duran Vedat T.'ye ikinci müdahale burada yapıldı. Yeniden hayata döndürüldü ve yoğun bakıma alındı. Saatler sonra yeniden kalbi durdu ve bu kez kurtarılamadı.

Ağabeyinden doktorlara suçlama

Ölen gencin abisi savcılığa suç duyurusunda bulundu 29 yaşındaki sağlıklı kardeşinin ameliyat sırasında yapılan bir hata nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddialar sonrası ameliyat ekibinde bulunan doktorların ifadelerine başvuruldu.

Doktor T.T. ifadesinde, "Ben de kendisine siğilleri yok edip, yağ aktarma işlemlerini yapacağımızı anlattık. Kendisi kabul etti. Onama formalarını imzaladı. Ameliyat başarılı geçti. Odama çıktığımda anestezi genci uyandırmadıklarını söyledi. Acilen beni aradılar. Ameliyathaneye inip kontrol ettim. Kalbi durmuştu. Yeniden hayata döndürüp Bakırköy şubemize sevk ettik" dedi.

Hastanenin başhekimi A.P., 'Estetisyen doktor T.T. tarafından ameliyat edilen gencin kalbinin durduğu bölüme şahit oldum. Benim gence müdahalem olmadı. Ailesine acı haberi ben verdim' dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.