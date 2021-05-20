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Bombalı saldırı hazırlığındaki TKP/ML teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

Terör örgütü TKP/ML dün gözaltına alınan üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptıkları görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin AK Parti Pendik İlçe Merkezi'ni hedef almayı amaçladıkları öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen terör örgütü TKP/ML’ye ait 8 hücre evine operasyon düzenlemişti.

6 ilçede 8 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda, örgütün sözde sorumluları da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda ele geçirilen 7 kalaşnikof, bir Belçika yapımı keskin nişancı tüfeği, 18 AK 47 şarjörü, nişancı kamuflajı ve el telsizi ele geçirilmişti. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden şüphelilerin sansasyonel eylem için keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde AK Parti Pendik İlçe Merkezi'ne yönelik bombalı saldırı hazırlığı yaptığı öğrenilen zanlılar bölgede incelemeler yapıyor.

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