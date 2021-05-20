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Antalya'da geri geri yürüyen turistleri gören şaştı kaldı! Sebebi ise şaşırttı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da tatil yapan iki Rus turistin, "İnsanlara alışılmışın dışına bir şeyler göstermek istedik" diyerek yaptıkları, geri geri yürüyüşlerini ve geri geri denize girip çıkışlarını görenler şaşkınlık yaşadı.

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Antalya'da tatil yapan Rus Vledlena Lazko (22) ile Diana Leksakova (20), Konyaaltı Varyant'tan geri geri yürüyerek sahile kadar geldi. Rus turistler, şaşkın bakışlar arasında geri geri yürüyerek denize girdi. Bir süre yüzerek zaman geçiren iki arkadaş, denizden yine geri geri çıkarak havlularının yanına gitti.

1 aydır Antalya'da denizin ve güneşin tadını çıkardıklarını anlatan ikili, sisteme ve düzene ters birşeyler yapmak istediklerini, bu nedenle geri geri yürüdüklerini anlattı. Diana Leksakova, amaçlarının insanlara alışmış olduklarının dışında bir şeyler göstermek olduğunu söyledi. 


"Çivilerin üzerinde de yürüyoruz"
İlk başlarda her iki gözünü kapatarak yürüdüğünü, yemek yediğini anlatan Leksakova, "Alışagelmiş bir düzeni yaşayan insanların beni nasıl algıladığıyla ilgili bir deney yapmak istedim. Normalin dışına çıkınca insanlara anormal geliyor ve bizi normale döndürmeye çalışıyorlar. Geri geri yürümeyi de bunun için yapıyorum. Çünkü alışılanın dışında bir şeyi hem insanlara hem kendime tattırmak istiyorum. Sadece ters yürüme değil, çivilerin üzerinde de yürüyoruz. Beynimizin seviyesini daha üst düzeye çıkarabilmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


"Görenlere ilginç geliyor"
Arkadaşına geri geri yürümesinde eşlik eden Vledlena Lazko ise okuduğu kitaptaki bir cümleyi hayatına adapte etmek istediğini söyleyerek, "O kitapta alışkanlıklarınızın dışına çıkın yazıyor. O yüzden biz de geri geri yürümeyi deniyoruz. Geçenlerde bir polis bizi durdurup evraklarımızı sordu, maskemizi takmamızı istedi. Görenlere ilginç geliyor, özellikle insanlar normalin dışına çıkınca hemen dikkat kesiliyor" diye konuştu.

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