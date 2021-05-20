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Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Rana Azap'ın serbest kalmasına itiraz

Thodex soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle sevk edilen şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap'ın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. 

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Thodex soruşturmasında gözaltına alınan ve ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Rana Azap, yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbiriyle dün serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek, şüpheli Azap'ın tutuklanmasını talep etti. 

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