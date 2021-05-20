CHP'den Filistin Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti

CHP heyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan Filistinliler için Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Filistin halkı ile Türkiye arasındaki dayanışma, iktidar veya muhalefet diye ayrılmaz. Bizim için Filistin davası, ulusal davadır" dedi.

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CHP genel başkan yardımcıları Ünal Çeviköz ile Onursal Adıgüzel ve Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den oluşan heyet, Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

CHP heyeti, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile görüşerek, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, açıklama yaptı.

Başsağlığı ziyaretinde bulunduklarını belirten Çeviköz, "Ramazanın son günlerinden ve bayramdan önce Mescid-i Aksa'da başlayan sonra Gazze'ye yönelen İsrail'in saldırganlığı bugünden itibaren 227 kadar Filistinli kardeşimizin şehit düşmesine yol açmıştır. 1400'ün üzerinde yaralı vardır, 60'ın üzerinde çocuk, 40'a yakın kadın şehit düşmüştür. Filistin'de, Gazze'de yıkılan evlerden evsiz barksız kalan insan sayısının 50 bini geçtiği söylenmektedir" dedi.

'Filistin davası, ulusal davadır'

CHP'li Çeviköz, Filistin halkı ile Türkiye arasındaki dayanışmanın iktidar veya muhalefet, diye ayrılmayacağını kaydedip, "Bizim için Filistin davası, ulusal davadır. Filistin halkının bu haklı mücadelesinde Türkiye'den de beraber savaşan ve şehit düşenler olmuştur. Bunların da iki halkın arasındaki dayanışmanın ne kadar köklü olduğunu gösterdiğini bir kere daha ifade etmek isterim. Bizim için önemli olan Filistin halkının bekasıdır. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bir toplantı yapacak, o toplantıdan da Filistin halkı ile dayanışmayı gösteren güçlü bir karar çıkmasını bekliyoruz. Sayın Dışişleri Bakanı, TBMM'de bilgilendirme toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. İsrail'e karşı daha etkin, caydırıcı tedbirlerin alınmasının elzem olduğunu dile getirdik" diye konuştu.

'Saldırıların durdurulması önemli'

Büyükelçi Faed Mustafa ise CHP heyetine teşekkür ederek, "Bu duruş Türk halkının tavrını yansıtmaktadır. Halkımız Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te saldırı altında. Bugün saldırının 12'nci günündeyiz. İsrail uçakları halen Gazze'deki insanlarımızın üzerine bomba yağdırıyor. İsrail, bu saldırıların durdurulması için bütün uluslararası çabaları göz ardı ediyor ve kulak asmıyor. Biz Filistinliler olarak her zaman bardağın dolu tarafına bakıyoruz. Biz bu nedenle Filistinliler olarak Türkiye'deki hükümet, devlet, partiler, Meclis ve halk kanadından gelen destekleri takdir ile karşılıyoruz. Filistin halkının bu savaşında çok önemlidir bu duruşlar ve dile getirilen duygular. Halkımız bunun sonucunda yalnız olmadığını hissediyor ve moral buluyor. Biz Filistinliler olarak Türkiye ile ilişkilerimizi stratejik ilişkiler olarak görüyoruz ve tarihe dayanan ilişkilerimizi en iyi düzeye getirmek istiyoruz. Bu ilişkileri daha geliştirmek için bizim dayanacağımız çok noktalar var. Coğrafi olarak 400 yıldan fazla aynı devletin çatısı altında yaşadık. İki ülke olarak koordinasyonumuz en yüksek düzeydedir ve şu anda saldırıların durdurulması en önemli gündem maddesidir" dedi.