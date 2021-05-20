Tokat'ta 1,5 milyon TL harcandı! Eski halinden eser kalmadı

TOKAT'ta içme suyu ve tarım alanlarının sulanması amacıyla 1980'de yapılan ve geçen yıl kullanım ömrünü tamamlayan Erkilet Göleti, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Pazar Belediyesi iş birliği ile temizlenerek, tekrar faaliyete alındı.

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Pazar ilçesinde 1980'de yapılan Erkilet Göleti, geçen yıl kullanım ömrünü tamamladı. 75 bin ton kapasitesi olan göletin tekrar kullanılması için DSİ Tokat Şube Müdürlüğü ve Pazar Belediyesi proje başlattı. Bu kapsamda gölet içinde zamanla biriken 35 bin kamyon toprak, çıkarılarak, güçlendirme çalışması yapıldı. 14 ay süren çalışmalar sonrası gölet, yeniden hizmete alındı.



Pazar Belediye Başkanı Yılmaz, "Gölet, Pazar ilçemizin 4 mahallesinin hem sulama suyu ve pazarın tamamının da içme suyu rezervlerinin kaynağı olarak yapılmış. Kullanım ömrünü doldurmuş fakat biz yeni bir gölet yapmaktansa bu göleti temizleyebilir miyiz, diye yola çıktık. Bu göleti temizledik. Göletimizin 75 bin tonluk kapasitesini şu anda 300 bin ton seviyesine çıkardık ve göletimiz şu anda üst tahliyesinden atıyor. Yani su sıkıntımız kalmadı. Artı, ilçenin içme suyu kaynaklarını besliyor. İçme suyu kaynaklarımız gürleşti, çoğaldı. Yani önümüzdeki yüzyılın sorunu olan içme suyu, sulama suyu sorununu biz burada 30 yıllığına çözdük" dedi.







"35 bin kamyon toprak çıkardık"

Göletten 35 bin kamyon toprak çıkarıldığını söylen Başkan Yılmaz, "Göletimizin hemen yanında, şu anda üzerinde bulunduğumuz alan, orman vasfını yitirmiş bir alandı. Göletimizden 35 bin kamyon toprak çıkardık. Bunun 15 bin kamyonunu gölet yanına çektik ve burada turizme kazandıracağımız bir alanı oluşturduk. Valiliğimizin bir projesi var. 85 dönümlük orman meyveleriyle dolu bir alan oluşturuyoruz. Bu alan da o projeye dahil olacak." dedi.







"1,5 milyon para harcadık"

Sözlerinin devamında Başkan Yılmaz "Devlet Su İşleri'ndeki yetkililerin anlatımıyla söylüyorum normalde bu göletin yenisini ancak 4 yılda yapabilirdik. 30 milyon lira para harcardık ama biz burayı 14 ayda yeniledik, 1,5 milyon para harcadık. Hem ekonomiye kazandırdık hem de cebimizde para kaldı. Tokat'ımıza, pazarımıza tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.