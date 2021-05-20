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Kayseri'de dehşet! Öğretmeni öldürüp intihar girişiminde bulundu

KAYSERİ'den gelen haber kan dondurdu. Yolda birlikte yürüdüğü 26 yaşındaki öğretmeni ateş ederek öldüren şüpheli aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen öğretmenin yakınları sinir krizi geçirdi.

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Kayseri'nin Talas ilçesinde sokakta kadın öğretmeni tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi Taslak Sokak'ta, T.T. birlikte yürüdüğü özel bir okulda öğretmen olan A.N.S'ye (26) tabancayla ateş etti.

Ardından intihar girişiminde bulunan T.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri öğretmen A.N.S'nin hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı T.T, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından öğretmenin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olay yerine gelen öğretmenin yakınları sinir krizi geçirdi.

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