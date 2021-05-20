Kayseri'de dehşet! Öğretmeni öldürüp intihar girişiminde bulundu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova uyardı: Rahat olmak için çok erken

Prof. Sakarya: Toplumun yüzde 75’i aşılanmazsa yapılan tüm aşılamalar boşa gidecek

Antalya'da görenler bakıp geçiyor: Ne işiniz var diye soran bile yok