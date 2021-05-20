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Göztepe'de Mehmet Sepil başkanlığı bırakıyor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Haziran ayında görevinden ayrılacağını açıkladı.

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Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını açıkladı.

Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Genel Kurulu ile birlikte görevi bırakacağını açıklayan Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, "7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir icra kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe’miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

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