Kripto para piyasasına Çin’den kötü haber! Bitcoin'de sert düşüş hızlandı

Kripto paralara bir darbe de Çin’den geldi. Çin’in yerel finans kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmeti vermesinin yasaklanmasıyla, Bitcoin şubat ayından bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesinin altını gördü.

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Birkaç gün önce 2.3 trilyon doları aşan kripto para piyasasının büyüklüğü 24 saat içinde 1.35 trilyon dolara kadar geriledi.

Bitcoin’in fiyatı dün bir ara 30 bin dolar seviyesine kadar indi, sonra 35 bin dolar civarına çıktı. Geçen hafta Bitcoin’in değeri 50 bin doların üzerindeydi. Bitcoin bugün itibariyle 39 bir dolar seviyelerinde.

Bir süredir ABD’li elektrikli oto devi Tesla’nın patronu Elon Musk’un açıklamalarında çeken kripto paralar bu kez dünyanın öteki ucundan darbe yedi. Çin 18 Mayıs itibarıyla finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurdu. AA, Çin’deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor” denildiğini aktardı.

Bitcoin’de değer kaybı yüzde 20’yi geçerken bir diğer kripto para birimi Ethereum ise yüzde 15’ten fazla düşüşle 3 bin doların altına çekildi. Litecoin yüzde 12.9 düşüşle 266 dolardan işlem görürken XRP yüzde 7 düşüşle 1.42 dolara geriledi.

Bitcoin son 7 günde yüzde 31 değer kaybederken, Ethereum yüzde 29.3, Shiba yüzde 57 değer kaybetti. Milliyet'in haberine göre, kripto para birimlerindeki sert değer kayıplarının ardından, kripto para piyasaları 1 trilyon dolar daraldı.

Daha önce Elon Musk vuruyordu

Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin son 7 günde yüzde 31 değer kaybederken, Ethereum yüzde 29.3 ve Shiba yüzde 57 düştü. Kripto para birimlerindeki sert değer kayıplarının ardından, kripto para piyasaları 280 milyar dolar daralma yaşadı.

Bitcoin’deki düşüşte şubatta 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklayan ve mart itibarıyla Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayan Tesla’nın patronu Musk’ın çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması da etkili olmuştu.

Kripto paralar zayıf bir toparlanma içerisinde

Önce Elon Musk’ın paylaşımları sonrasında da Çin’in finansal kuruluşlar için kripto para işlemi yasağıyla beraber düşen kripto para piyasaları perşembe günü zayıf bir toparlama çabası içerisinde.

Bitcoin, salı günü 30 bin dolara kadar geriledikten sonra tepki alımlarıyla birlikte 40 bin dolara yükseldi. Ethereum da 2 bin dolara indikten sonra çarşamba günü 2 bin 640 dolar civarında bulunuyor.