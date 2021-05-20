Türkiye'nin otomobili TOGG gün sayıyor havadan görüntülenen tesiste son durum açıklandı

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu, (TOGG) sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tesislerin son durumunu paylaştı. TOGG tarafından üretilecek yerli otomobil, üretilmek için gün sayıyor. Bursa’nın Gemlik ilçesinde yükselen tesislerde üretilecek olan akıllı teknolojileri içinde barındıran otomobilin yollara çıkması için geri sayım devam ediyor.