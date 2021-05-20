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Ozan Tufan gidiyor Dorukhan Toköz geliyor

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Seçim sonrası transferin resmen duyurulması bekleniyor.

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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda vitrine çıkacak olan ve büyük olasılıkla kariyerine Avrupa'da devam edecek Ozan Tufan'ın alternatifi olarak görülen Dorukhan Toköz, Fenerbahçe’de A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu’nun öncelikli tercihi. Sarı lacivertliler 31 Mayıs itibariyle serbest kalacak olan Dorukhan'la 4 yıllık anlaşma sağladı.

Öte yandan Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını aldı. Kupayı almadan önce futbolcular kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktı. 

'Gidiyorum' şarkısıyla çıktı
Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Dorukhan Toköz seçimiyle dikkat çekti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sezen Aksu'dan 'Gidiyorum' şarkısıyla çıktı. 

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