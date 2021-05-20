Fatih Terim 5 maddelik raporunu sundu ve veda etti gitti

Galatasaray'daki sözleşmesi sona erecek Fatih Terim, yeni sezonun kadro planlamasına ilişkin raporunu sundu ve İstanbul'dan ayrıldı.

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Süper Lig'de 2020-21 sezonu geride kalırken Galatasaray'daki belirsizlik sürüyor. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Sarı-kırmızılı ekipte yeni yönetimi belirleyecek seçim beklenirken kontratı bu ay sonunda bitecek Fatih Terim transfere dair raporunu iletti ve İstanbul'dan ayrıldı.

Galatasaray'da başkan adayları Fatih Terim ile yola devam etmek istediklerini duyururken deneyimli teknik adam genel kurulu bekleyecek.

Fatih Terim'den 5'li tavsiye

Fatih Terim yapılması gereken transfer hamlelerinden oluşan bir rapor hazırladı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın 5 bölgeye takviye yapması gerektiğini belirtti. Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerinin bitecek olması nedeniyle Fatih Terim, sol beke takviye yapılması gerektiğini iletti. Sağ bekte de Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'nın kontratı sona eriyor. Terim bu bölgeye de takviye yapılması gerektiğini vurguladı. Raporda ayrıca doğru kadro planlaması adına Galatasaray’ın yerli bir stoper takviyesi ile birlikte orta sahada ön libero pozisyonuna ve forvete transfer yapması gerektiğine dikkat çekti.

İki futbolcuya özel vurgu

Fatih Terim raporunda özellikle iki ismin adını vererek söz konusu futbolcuların takımda tutulmasının gelecek sezon hedefleri için önemli olduğuna vurgu yaptığı belirtildi. Fatih Terim, devre arasında kiralanan Halil Dervişoğlu ile Gedson Fernandes’in de sarı kırmızılı forma altında gelecek sezon daha önemli işlere imza atacağına inandığını ve bu iki futbolcunun da transferine çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdi.