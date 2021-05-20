Edirne'de dinlenme odasında korkunç görüntü! Zabıta memuru ölü bulundu

EDİRNE'de 30 yıllık zabıta memuru Hasan Direk (50), belediye kompleksindeki zabıta dinlenme odasında av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Direk'in intihar ettiği değerlendiriliyor.

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Olay saat 17.00 sıralarında Keşan Belediye Kompleksi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yıllık zabıta memuru Hasan Direk (50), görevi sırasında mesai arkadaşlarının yanından ayrılarak dinlenme yerine geçti. Bir süre sonra zabıta memuru arkadaşları Direk'i arayarak kendisini araçla alacaklarını söyledi.

Gelen olmayınca...

Aradan 5 dakika kadar geçtikten sonra Direk'in bulunduğu yere gelen zabıta memurları kendisini bir süre bekledi ama gelen olmadı. Sonrasında dinlenme yerine geçen zabıtalar, Direk'i kanlar içinde buldu. Direk'e ait tüfekle göğsünden vurulmuş olarak gören mesai arkadaşları durumu polise ihbar etti.

Olayın haber verilmesinin ardından bölgeye polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, savcı ve adli tabibin incelediği Direk'in cansız bedeni, daha sonra Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı. Helvacıoğlu, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtirken, gözyaşlarını tutamayan Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz ise, “Çok sevdiğimiz bir mesai arkadaşımızdı. Allah hepimize sabır versin” dedi.

Yanında mektup bulundu

İddiaya göre, Direk'in cansız bedeninin yanında bir mektup bulunurken, intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.