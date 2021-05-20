Fenerbahçe'nin Samatta planı belli oldu

Genk, eski oyuncusu Mbwana Samatta’yı kiralamak istiyor ancak Fenerbahçe’nin planı başka... Belçikalılar, kiralama bedeli ödeyerek 1 yıllığına oyuncuyu kadrosuna katma planı yapıyor.

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Fenerbahçe'deki Samatta bilmecesi günden güne karmaşık bir hal alıyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunda Tanzanyalı golcünün bonservisi için 6 milyon Euro'nun ilk taksidini Aston Villa'ya ödeyecek.

Sabah gazetesinin haberine göre; gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki golcünün adı, eski takımı Genk ile anılıyor. Son olarak Genk hocası Van den Brom sorulan soru üzerine "Samatta bize yakın" mesajını verdi. Ancak transferin şartlarıyla ilgili sıkıntılar Fenerbahçe'nin başını ağrıtacak gibi gözüküyor. Genk şu an itibariyle Samatta'yı bonservisiyle almayı düşünmüyor.

Fenerbahçe, kiralama bedeli ödeyerek 1 yıllığına oyuncuyu kadrosuna katma planı yapan Belçika ekibini, zorunlu satın almaya ikna etmeye çalışıyor. Sarı- lacivertliler, Genoa'ya kiralanan Miha Zajc'ta olduğu gibi "Belli maçın üzerine çıkarsa zorunlu satın alma" maddesi için pazarlıklarını sürdürüyor. Tüm bunların yanında Genk, Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ve Japon kanat oyuncusu Junya Ito'yu satarsa, Samatta'nın bonservisini alarak kadroya katma ihtimalini de kenarda tutuyor. Ancak bu oyunculara henüz teklif yok.