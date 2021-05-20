İtalya Kupası 14. kez Juventus'un

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını aldı.

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İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde 14. kez kupaya ulaştı. Atalanta ise tarihinde 4. kez bu kupada final kaybetti.

Siyah Beyazlılar finalde Atalanta ile karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlılar, Dejan Kulusevski (31) ve Federico Chiesa'nın (73) golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Atalanta'da Ruslan Malinovskiy 41. dakikada takımının tek sayısını kaydederken; Rafael Toloi, 88. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus, 14. kez İtalya Kupası'nı müzesine götürdü. En yakın rakibine 5 fark atan Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Andrea Pirlo, Luis Monti, Carlo Parola ve Dino Zoff'un ardından İtalya Kupası'nı oyuncu ve direktörü olarak kazanan 4. isim oldu.

Takımdan bu sezon ayrılacak kaleci 43 yaşındaki Gianluigi Buffon ise İtalya Kupası'nı 1990'lar, 2010'lar ve 2020'de kazandı. Tecrübeli futbol, 3 ayrı 10 yılda kupa sevinci yaşadı. Maça yedek başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral ise karşılaşmada süre almadı.

Juventus ile İtalya Kupası'nı da kazanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United, Real Madrid ve Juventus ile mücadele ettiği liglerdeki tüm büyük yerel kupaları kazandı.

Kupalar:

5 - Şampiyonlar Ligi

4 - FIFA Kulüp Dünya Kupası

3 - İngiltere Ligi

2 - İspanya Ligi

2 - İtalya Ligi

2 - İspanya Kral Kupası

2 - İspanya Lig Kupası

2 - UEFA Süper Kupası

2 - İspanya Süper Kupası

2 - İtalya Süper Kupası

1 - Portekiz Süper Kupası

1 - İngiltere Süper Kupası

1 - İtalya Kupası (Yeni)





Merih Demiral, İtalya Kupası'yla poz verirken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı unutmadı. Kupay'la fotoğrafını kullanan milli futbolcu, "Açtığın yolda gösterdiğin hedefe!" ifadesini kullandı.