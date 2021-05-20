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HABER /  SAĞLIK

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Uğur Şahin de katılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. 

Haziran ayında 30 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Eylül ayına kadar toplamda 90 milyon doz BioNTech aşısı gelecek. Kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'da ne olacak?

Uğur Şahin katılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bu başlıkların konuşulması bekleniyor. Yüz yüze yapılacak toplantıya, BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin çevrim içi katılacak.

17 günlük tam kapanmanın etkisi ile vaka sayısı 11 bin dolaylarına çekildi. Başkan Erdoğan, hedefi 5 bin olarak açıklamıştı. Türkiye, kontrollü normalleşme sürecinde bu hedefi yakalamaya çalışacak.

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