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Bakan Soylu canlı yayında 'Sedat Peker'in fotoğrafını gösterip açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında çektiği videolarla kendisini hedef alan Sedat Peker ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber ekranlarında özel röportaj verdi. Soylu, Sedat Peker'in bir fotoğrafını canlı yayında göstererek "Bataklık Operasyonu"nda Peker'in olduğunu söyledi.

Uyuşturucu operasyonlarını anlatan Süleyman Soylu, "Bataklık operasyonu"ndan bahsetti ve operasyonda Çetin Gören ile birlikte Sedat Peker'in de olduğunu söyledi.

Sedat Peker detayı!
Ekrana Sedat Peker ve Çetin Gören'in fotoğrafını yansıtan Soylu, ''Bataklık operasyonunun içinde FETÖ var ve buna ulaştık. 2 uyuşturucu baronunu yakaladık. Bataklık operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, "Kolombiya'dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz" diyor. Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. 'Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen' dedi Kılıçdaroğlu? Bunu kim söylemiş FETÖ firarisi söylemiş. FETÖ'cülerin kaynağına binen bir ana muhalefet lideri olur mu?''

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