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Selçuk Bayraktar: Bayraktar AKINCI S-1'in uçuş testi başarılı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

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Türkiye'nin yerli insansız silahlı hava aracı olan Bayraktar AKINCI S-1 ile ilgili sevindirici bir bilgilendirme yapıldı.

Selçuk Bayraktar, lideri olduğu Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen AKINCI S-1'in bugün uçuş testinin yapıldığını duyurdu.

Uçuş testi başarılı
Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını bildiren Bayraktar, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"19 mayıs ruhuyla..."
Bayraktar'ın yaptığı açıklamada, "19 Mayıs ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı." ifadeleri yer aldı.

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Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla geçti
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