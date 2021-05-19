Selçuk Bayraktar: Bayraktar AKINCI S-1'in uçuş testi başarılı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Abone ol

Türkiye'nin yerli insansız silahlı hava aracı olan Bayraktar AKINCI S-1 ile ilgili sevindirici bir bilgilendirme yapıldı.

Selçuk Bayraktar, lideri olduğu Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen AKINCI S-1'in bugün uçuş testinin yapıldığını duyurdu.

Uçuş testi başarılı

Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını bildiren Bayraktar, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"19 mayıs ruhuyla..."

Bayraktar'ın yaptığı açıklamada, "19 Mayıs ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı." ifadeleri yer aldı.