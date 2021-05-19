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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'den önemli bir ismi de yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde gençlerle Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada FETÖ'den önemli bir ismin yakalanıp hesaba çekildiğini duyurdu.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin merak ettiği soruları yanıtlarken terörle mücadele ve FETÖ konusunda da dikkat çeken mesajlar verdi.

''Şu anda terörle mücadelede, bu günlerde, Gara Operasyonu'nda emri veren Nurettin Sofi denen katili öldürdük, işini bitirdik. Ama biz bugüne kadar çok Nurettin Sofiler öldürdük. Hedefimiz şu anda Kandil; Kandil'i de çökertmemiz lazım.

FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız

Rastgele bir yönetim yok. Ne yaptığını bilen, attığı adımı gayet iyi bilen ve bununla birlikte de hedefim benim şu ve bu hedefi de şu kadar zaman içerisinde gerçekleştireceğim, bu planlamayla yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde.

Kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onun da açıklamasını inşallah yapacağız.''

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