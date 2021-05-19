Bitcoin depreminde bir haftada 700 milyar dolar buhar oldu

Geçen ay 65 bin dolara yaklaşan Bitcoin'de 32 bin dolar seviyesi görüldü. 8 günde kripto paraların değerinde yaklaşık 700 milyar dolarlık düşüş kaydedildi. Avrupa Merkez Bankasından bir uyarı daha geldi.

Abone ol

Kripto para birimlerinde bir süredir görülen düşüş eğilimi sertleşti. Kripto para birimlerinin genelinde dalgalanmayla birlikte çok sert değer kayıpları yaşanıyor.

Nisanda 65 bin dolara yaklaşan Bitcoin'de 32 bin dolar seviyesi görüldü. Günlük kayıp Bitcoin'de yüzde 20'yi, Ethereum'da yüzde 30'u, Dogecoin'de ve Ripple'da yüzde 40'ı aştı.

11 Mayıs'ta 2,4 trilyon doları aşan kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 1,7 trilyon dolar seviyelerine geriledi. 8 günde değer kaybı yaklaşık 700 milyar dolara ulaştı.

Nisanda bir ara 1,2 trilyon doları aşan Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 600 milyar dolar seviyelerine geriledi.

Son darbeyi Çin vurdu

Kripto varlıklardaki değer kaybında Tesla CEO'su Elon Musk'ın daha önceki açıklamalarının tersine Tesla'nın artık araç alımında ödemelerde Bitcoin kabul etmeyeceğini açıklaması ve kripto varlıkların çevre kirliliğine neden olduğu yönünde eleştirilerde bulunması etkili oldu. Elon Musk'ın Tesla'nın ABD'de yeşil kredi alabilmesi için kripto varlıklarla ilgili söylem değiştirdiği ve Tesla'nın Bitcoin cinsi ödemeleri askıya aldığı düşünülüyor.

Öte yandan; Çin Merkez Bankasının yaptığı açıklamada, kripto paraların bir ödeme aracı olarak kullanılamayacağını tekrarlaması da kripto varlıklardaki düşüşte etkili oldu.