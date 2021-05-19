Beşiktaş'tan çifte kupalı poz

Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı zirvede tamamlayan Beşiktaş'ta futbolcular, kupalarla birlikte poz verdi.

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Süper Lig 2020-2021 şampiyonu Beşiktaş sezonu Türkiye Kupası dahil olmak üzere çifte kupayla tamamlarken futbolcular da Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

Sezonu 84 puanla Galatasaray'dan genel averaj farkıyla lider tamamlayan siyah-beyazlı takım dün oynanan Türkiye Kupası finalinde de Antalyaspor'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Futbolcular Nevzat Demir Tesisleri'nde çifte kupayla poz vermeyi de ihmal etmedi.