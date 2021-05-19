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Erdoğan açıkladı: İşte TRT’nin yeni kanalının ismi ve logosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’nin yeni kanalının isim ve logosunu açıkladı. İşte TRT Spor Yıldız'ın logosu...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan, pandemiden politikaya pek çok konuda değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, TRT’nin yeni kanalının isim ve logosu açıklandı.

TRT Spor 2 bundan sonra hayatına...

'TRT Spor 2' kanalının 'TRT Spor Yıldız' kanalına dönüştüğünü söyleyen Erdoğan, “Televizyon kanalımızın adıyla beraber kurumsal kimliği ve ekran görselleri de yenilendi. Rengini ve ruhunu olimpiyatlardan alan sporun her rengini yediden yetmişe sporseverlerimizle buluşturacak olan TRT Spor Yıldız kanalımızın ülkemize, milletimize, özellikle gençliğimize” dedi.

TRT Spor Yıldız'ın Twitter hesabında kanal, "Türkiye'nin yeni nesil, olimpik spor kanalı!" diye tanımlandı. 

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