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Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla geçti
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" müjdesini paylaştı...Abone ol
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını bildirdi.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "#19MAYIS ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. #MilliTeknolojiHamlesi"
Bayraktar, ayrıca Akıncı S-1'in fotoğrafını paylaştı.