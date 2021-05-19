Almanya'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı

Mats Hummels ve Thomas Müller, 2018'den sonra yeniden Almanya Milli Takımı kadrosunda.

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Almanya Milli Takımı'nın 26 kişilik EURO 2020 kadrosu açıklandı. Dünya şampiyonu Almanya'da Thomas Müller ve Mats Hummels iki yıldan uzun bir süre sonra ilk kez milli takıma dönüş yaptı.

Joachim Löw yönetimindeki Almanya'da hayal kırıklığı yaratan 2018 Dünya Kupası ve Uluslar Ligi performansının ardından gözler EURO 2020'ye çevrildi.

2018'den bu yana kadroya dahil edilmeyen Thomas Müller ve Mats Hummels turnuvaya çağrılırken, Barcelona'nın kalecisi Ter-Stegen sakatlığından dolayı kadroya dahil edilmedi.

Almanlar, F Grubu'nda Macaristan, Portekiz ve Fransa ile mücadele edecek.

Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Münih), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Savunma: Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Bergamo), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Antonio Rüdiger (Chelsea), Robin Koch (Leed United), Niklas Süle (Bayern Münih)

Orta Saha: Emre Can (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller ( Bayern Münih), İlkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Forvet: Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea), Leroy Sane, Serge Gnabry ( Bayern Münih),