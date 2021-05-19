Almanya'da Aile ve Gençlik Bakanı doktora tezi sebebiyle istifa etti

Almanya Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Franziska Giffey doktora tezinde intihal yaptığı tartışmaları sebebiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Almanya Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Franziska Giffey, üniversitenin incelemesinin ardından "doktor" unvanını iptal etmesi halinde bu kararı kabul edeceğini belirtti.

Sosyal Demokrat Partinin 26 Eylül'de yapılacak Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde Berlin Eyalet Başbakan adayı olan Giffey açıklamasında, adaylıktan vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Berlinliler bana güvenebilir. Bir Berlinli olarak şimdi tüm gücümle, kalbimle geleceğe odaklanıyorum" ifadesine yer verdi.

Giffey hakkındaki iddialar

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Giffey hakkında 2005-2010 arasında Berlin Hür Üniversitesinde yazdığı "Avrupa'nın Vatandaşlara Giden Yolu - Avrupa Komisyonunun Sivil Toplum Katılımına İlişkin Politikası" konulu doktora tezinde intihal yapmakla suçlanmıştı.

Kasım 2020'de "doktor" unvanını kullanmayacağını açıklayan Giffey'in doktora tezi üniversite tarafından incelemeye alınmıştı.

Giffey, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve SPD arasında 2018'de kurulan hükümette Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı görevine getirilmişti.

Berlin'de 2015-2018 döneminde Neukölln Belediye Başkanlığı yapan Giffey, 2020'de partisinin Berlin Eyalet Teşkilatı Eş Başkanı seçilmiş ve 26 Eylül'de yapılacak Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde Berlin Eyalet Başbakanı adayı olmuştu.