Bursa'da 5 farklı noktayı kundakladı: Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı istedi

BURSA'da, İnegöl Mobilya Sanayi Sitesi’nde 10 dakika içerisinde 5 farklı noktada, fabrikaların önündeki keresteleri ateşe veren Onur Algınhan (24) tutuklandı. Şüphelinin fadesinde 'Halüsinasyonlar görüyorum, hayali olarak gördüğüm kişiler bana yak dediler, yaktım. Olay anını hatırlamıyorum' dediği belirtildi.

Abone ol

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayi sitesinde gece saatlerinde Avarlar Sokak’taki bir mobilya fabrikasının önünde bulunan keresteler yanmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika içerisinde 4 farklı noktada daha kereste yangını çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yoğun çaba harcadı. Yangınlar, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangınlarda maddi zarar meydana geldi.

Kameradan tespit edildi, kovalamacayla yakalandı

Soruşturma başlatan polis ekipleri, kundaklama ihtimaline karşın bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 23 farklı güvenlik kamerası görüntüsünden, bir kişinin, fabrikaların önünde bulunan keresteleri ateşe verdiği tespit etti. Yapılan araştırmayla şüphelinin Onur Algınhan olduğu saptandı.

Polis ekipleri Onur Algınhan’ın yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalarını şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde yoğunlaştıran polis ekipleri, yolda yürüyen kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Ancak şüpheli kaçtı, polisler de peşine düştü. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, yaklaşık yarım saat sonra Onur Algınhan’ı kereste yığınlarının arasında saklanırken yakaladı.

Kundaklama anı: Bu arada Onur Algınhan’ın bir fabrikanın önündeki keresteleri topladığı kağıt ve lastiklerle ateşe verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Camları kırmıştı

Bu arada şüphelinin 7 Mayıs'ta da kapalı semt pazarının camlarını kıran kişi olduğu tespit edildi.

"Bana yak dediler, yaktım"

Onur Algınhan, emniyetteki ifadesinde, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu öne sürerek, "Halüsinasyonlar görüyorum, hayali olarak gördüğüm kişiler bana yak dediler, yaktım. Olay anını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Algınhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.