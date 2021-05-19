Azad Yılmaz: Dev projeler için hazırız

Ünlü genç iş insanı ve AZADET kurucusu Azad Yılmaz, Türkiye’deki yatırımlar için 'Hazırlıklar başladı' dedi.

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İstanbul’da çeşitli yatırımları bulunan Azad YILMAZ , daha önce Ankara ve Antalya şehirlerinde de yatırım yapacaklarını açıklamıştı. Pandemi döneminin bitmesi ile birlikte yeni yatırımlarını hayata geçireceklerini ifade eden Azad Yılmaz, “Türkiye’de İstanbul ile başladığımız yatırım zincirini Ankara ve Antalya şehirlerinde gerçekleştireceğimiz yatırımlar ile genişletmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımların fizibilite çalışmaları tamamlandı. Simdi hayata geçirmek için düğmeye basıldı.” dedi.

''Yatırım yapmaktan çekinmiyoruz''

Azad Yılmaz, “Türkiye’yi riskli bulan yatırımcıların aksine biz yatırımlarımızı artırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Özellikle iş alanımızda potansiyel oldukça büyük ve kayda değer. O nedenle de yatırım yapmaktan çekinmiyoruz. Kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede güzel karlar getirecek Ülkemize ve halkımıza istihdam sağlamış olacağız. Finans uzmanlarımız ve analistlerimiz tarafından elde edilen verilerin yorumlanması sonucunda yatırım kararı aldık. Bu kararımız doğrultusunda da ilerlemeye devam ediyoruz. Is ortaklarımız sayesinde hem ülkede hem de dünyada genişlemeye devam edeceğiz. Bu şehirlere de artı bir istihdam sağlamış olacağız. “ şeklindeki ifadeleriyle yatırım konusunda ne kadar kararlı olduklarını belirtti.

Türk hükümeti ekonomi kurmayları, yabancı yatırımcılara verdiği teşvikler ve vergi muafiyetleri gibi opsiyonlarla ekonomiyi canlandırmaya dönük çalışmalara destek veriyor. En gelişmiş ekonomilere sahip olan Avrupa ülkeleri dahi pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçerken, bu dönemde Türkiye’ye yapılacak yatırımlar değerli görülüyor.

Genç iş insanı Azad Yılmaz’ın Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerinin önemli şehirlerinde yapacağı yatırımların diğer bölgelere ve şehirlere de kayacağı ifade ediliyor.