Adana'da annesi tarafından kaldırıma bırakılan bebeğe polis sahip çıktı

ADANA'da annesi tarafından kaldırımda terk edilmiş halde bulunan 1 aylık erkek bebeğe polis sahip çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebeğin adı 'Maviş' koyuldu.

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Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir anne tarafından merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi 16004 sokaktaki kaldırıma battaniye içerisine sarılı bir erkek bebek bırakıldı. Saat 12.00 sıralarında vatandaşlar bebeği fark edip durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hürriyet Polis Merkezi ekipleri bebeği kaldırımdan alıp polis merkezine götürdü. Polislerin sahip çıktığı bebek, karakola çağrılan ambulansta tedavi altına alındı.

1 aylık olduğu tahmin edilen bebeği hemşireler bebeğin sağlık kontrolünü yaptı. Erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adını 'Maviş' koydular

Hemşireler bebeğin gözlerinin renkli olduğunu söyleyip ismini de ‘Maviş’ koydu. Bebek daha sonra hastaneye götürüldü. Polis, bebeğin annesini bulmak için soruşturma başlattı.