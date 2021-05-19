İzmir'de 4.3 şiddetinde deprem oldu! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor
İZMİR ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde peş peşe depremler meydana geldi. İzmir'in Menderes ilçesi saat 14:14'te 4.3 şiddetinde sallandı. Kandilli ise 14:14 ve 14:18'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem kaydedildiğini duyurdu.Abone ol
Ege Bölgesi bugün beşik gibi sallanıyor. İlk deprem haberi Kuşadası Körfezi'nden geldi. Saat 10:57'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Ardından İzmir'de peş peşe iki büyük deprem oldu.
AFAD'ın son dakika açıklamasına göre İzmir'in Menderes İlçesinde saat 14.14'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 4 dakika sonra da 4.2 büyüklüğünde, 14.25'te de 3.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı hissedildi. AFAD, 4.3'lük depremin derinliğini 10.68 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli'den deprem açıklaması
Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verisine göre merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 2 deprem meydana geldi. Depremlerden ilki saat 14.14'te 4.1 büyüklüğünde, ikincisi ise saat 14.18'de 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. İlk depremin derinliği 16.4 kilometreyken ikinci depremin derinliği ise 16 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise, Ege'de Kuşadası Körfezi'nde saat 14:14'te 4.1 ve 4 dakika sonra 14:18'de 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Kuşadası'nda büyük panik yaşandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda esnaf, bir süre dükkanların önünde bekledi. Neşe Doğrultan, "Depremi hissedince çok korktuk. Birden her taraf sallanınca kendimizi dışarı attık. Bir 5 dakika kadar dışarıda bekleyeceğiz. Bugün çalıştığımız için tekrar içeriye görevimizin başına döneceğiz" diye konuştu.
Prof. Dr. Sözbilir: Bu yeni bir deprem
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Menderes ilçesinde bugün meydana gelen 4,3 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlerin, 30 Ekim'de Seferihisar açıklarında kaydedilen sarsıntıdan farklı bir fayda gerçekleştiğini belirterek olumsuz bir durum beklemediklerini bilirdi. Prof. Dr. Sözbilir, Ege Bölgesi'nde bugün 3 şiddetinden büyük peş peşe 4 depremin yaşandığını hatırlattı. Menderes'teki iki depremin, Gümüldür ve Tuzla fayına yakın olduğunu belirten Sözbilir, "30 Ekim'deki depremden sonra çok sayıda artçı deprem olmuştu. Ancak bu deprem 30 Ekim'deki depremden farklı bir fayda gerçekleşti. Bu yeni bir deprem." dedi. Denizin içinde de çok sayıda fay olduğunu ve bir kırılma gerçekleştiğini bildiren Sözbilir, gelişen artçıların artık etrafındaki fayları da tetiklemeye başladığını ifade etti. Bugün meydana gelen depremlerin olumsuzluk teşkil etmeyeceğini vurgulayan Sözbilir, "Bu büyüklükteki depremler herhangi bir olumsuzluk oluşturmaz. Sadece sarsıntı hissettirir." diye konuştu.