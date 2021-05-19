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AB sınırlarını tamamen aşılanan ziyaretçilere açma kararı aldı

AFP'nin bildirdiğine göre, Avrupa Birliği, iki doz corona virüs aşısı tamamlanan ziyaretçilere kapılarını açma kararı aldı.

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AB üyesi ülkeler koronavirüse karşı tamamen aşılanan yolculara seyahatin serbest olması konusunda anlaştılar. Böylece AB'de daha fazla seyahat hareketliliği başlamış olacak.

Avrupa Komisyonu planı kapsamında haziran ayı başında İngiltere gibi Covid enfeksiyonu oranı düşük ülkelerden tatilcilere ve tamamen aşılanmış herkese yeniden açılacağı konuşuluyordu.

Yetkililer, ülkelerden aranacak anlaşma ile AB sınırlarının en geç haziran ayı başında yeniden açılacağını ifade etmişlerdi.

AB'ye seyahat etmek isteyenler üzerindeki sıkı kısıtlamalar geçen yıldan beri yürürlükte.

Komisyonun önerileri uyarınca üye devletler, varıştan en az 14 gün önce aşının son dozunu almış kişilerin AB'ye seyahatlerine izin verecekler. Rus ve Çin aşıları olan Sputnik ve Sinovac ise henüz Avrupa İlaç Dairesi tarafından onaylanmadı.

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