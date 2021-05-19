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Merkezefendi Belediyesi kiracılarından 2 ay kira almayacak

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2. Oturumunu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye, kiracılarından 2 ay kira almama kararını açıkladı.

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Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa Merkezefendi Belediye Meclisi’nden sevindirici karar çıktı. Buna göre Merkezefendi Belediyesi’ne ait 29 iş yerinde kiracı olan işletme sahiplerinden Mayıs ve Haziran aylarında kira bedeli alınmaması, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da iş yerlerinden yüzde elli kira bedelinin tahsil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

'2 ay kira almayacağız'

Kararın kabul edilmesinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak esnafımızın her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de yanındayız. Pandemi tedbirleri sebebiyle iş yerleri kapanan, olumsuz etkilenen mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinden 2 ay kira almayacağız. Esnafımızın yükünü hafifletmek adına da yılın geri kalan 6 ayında da yarı kira bedelini tahsil edeceğiz. Bu kararın alınmasında emeği geçen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız” diye konuştu.

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