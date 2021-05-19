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Fatih Terim'in Galatasaray'da kalmak için tek şartı var

Galatasaray'ın başında hala kazanabileceği başarılar olduğunu düşünen Fatih Terim, futbol takımında kendi isteği doğrultusunda planlamalar yapılması ve oluşturulacak projeye inanması halinde sözleşme uzatacak.

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Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardından 2. sırada bitiren Galatasaray seçime odaklandı. Yönetim kararıyla ertelenen 29 Mayıs'taki seçim, pandemi koşulları el verirse 19 Haziran'da yapılacak. 3.5 senedir takımın başında olan Fatih Terim'in ay sonunda biten sözleşmesinin uzayıp uzamayacağı da belirsizliğini koruyor.

'Sözümü tuttum, sözleşmem 31 Mayıs'ta sona eriyor'
Bu sezon gerek yaşadığı sakatlıklar, aldığı cezalar ve yönetim ile arası bir türlü barışmayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Malatyaspor maçının ardından ayrılık sinyalleri vermişti. Terim, 'sözümü tuttum, sözleşmem 31 Mayıs'ta sona eriyor' demişti. Terim, ailesiyle birlikte Bodrum'a tatile gitmişti.

Kalmak için şartı var
Habertürk'ün verdiği habere göre istediği gibi bir sistem ve geleceğe dönük bir proje görmek isteyen Fatih Terim, gelecek yönetimlerden de bu yönde bir hazırlık bekliyor. Galatasaray'ın başında hala kazanabileceği başarılar olduğunu düşünen tecrübeli teknik adam, futbol takımında kendi isteği doğrultusunda planlamalar yapılması ve oluşturulacak projeye inanması halinde sözleşme uzatacak.

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